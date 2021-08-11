Полицейские задержали двух сбежавших из изолятора в Истре

Фото: МВД

Сотрудники полиции задержали двух сбежавших из изолятора в подмосковной Истре. Об этом сообщила в среду, 11 августа, официальный представитель МВД России Ирина Волк.

35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съемной квартире в Подольске, где и были обнаружены оперативниками. Вместе с ними находились арендаторы квартиры — мужчина и женщина, которые подозреваются в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам.

В настоящее время всех четверых доставили в отдел внутренних дел. Розыск остальных участников побега продолжается.

Массовый побег из ИВС произошел ночью 6 августа — в промежутке с 02:30 до 05:30. Сбежали пятеро заключенных. Среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и лишении свободы столичного адвоката.

По словам представителя СК, выбраться из изолятора заключенным удалось через спецприемник. Предположительно, для взлома замка они использовали гаечный ключ.

В МВД сообщили, что в Истру выехала специальная комиссия для установления обстоятельств побега заключенных. Полиция делает все необходимое для установления местонахождения и задержания лиц, совершивших побег.

СК возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ИВС и задержал двоих из них. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, приведшем к побегу.

МВД объявило награду в миллион рублей за помощь в поимке одного из сбежавших — Александра Мавриди. Он обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи.

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