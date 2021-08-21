Россия расширила санкции в отношении украинских чиновников

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Российские власти внесли в санкционные списки министра иностранных дел и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил расширенный перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. В их числе теперь находятся глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и секретарь СНБО Алексей Данилов.

В целом в обновленном перечне значатся 922 фамилии. До расширения в списке насчитывалось 849 позиций.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

20 августа стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции в отношении нескольких россиян и СМИ РФ. Как уточнил секретарь СНБО Алексей Данилов, решение ведомства должен ввести своим указом президент Украины Владимир Зеленский. Данилов отметил, что санкционный перечень «довольно длинный». С документом можно будет ознакомиться после выхода указа Зеленского.