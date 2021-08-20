Украина введет санкции против некоторых граждан России

Фото: pixabay.com

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции в отношении нескольких россиян и СМИ РФ. Об этом в пятницу, 20 августа, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, решение СНБО должен ввести своим указом президент Украины Владимир Зеленский.

— В данном решении есть представители, которые находятся на оккупированной территории Крыма, это те судьи, которые судят незаконно граждан Украины, это генералитет из службы разведки России, это СМИ, зарегистрированные в Крыму и на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, — пояснил Данилов.

Он отметил, что санкционный перечень «довольно длинный». С документом можно будет ознакомиться после выхода указа Зеленского.

Позднее в Службе безопасности Украины заявили, что санкции введут против 28 сотрудников разведки и спецслужб РФ, шести физических лиц, следственного изолятора № 1 по Крыму и 12 юридических лиц, среди которых будут телеканалы полуострова.

20 августа США ввели санкции против девяти физлиц и четырех организаций из России, так как они якобы связаны с «отравлением» Алексея Навального. По данным Вашингтона, организации работали в области химического оружия, развивая потенциал России в данной сфере.

До этого Великобритания добавила семь россиян в санкционный список по химическому оружию из-за «отравления» Навального.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.