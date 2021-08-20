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США ввели санкции против девяти физлиц и двух организаций из России

Анастасия Волоснова

Политика
США ввели санкции против девяти физлиц и двух организаций из России
Фото: Pixabay

США ввели санкции в отношении девяти физических лиц и двух организаций из России, которые якобы связаны с «отравлением» Навального. Об этом сообщил в пятницу, 20 августа, Минфин США.

В санкционный список включили Институт криминалистики ФСБ РФ и институт экспериментальной военной медицины РФ, передает ТАСС.

До этого Великобритания добавила семь россиян в санкционный список по химическому оружию из-за «отравления» Алексея Навального.

В санкционный список 20 августа были включены Алексей Александров, Владимир Пиняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков и Алексей Седов. В Великобритании считают, что все семеро россиян являются сотрудниками ФСБ России.

15 октября 2020 года, Евросоюз ввел персональные санкции против ряда российских чиновников из-за инцидента с Навальным. Также рестрикции распространились на Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий.

В августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после того, как почувствовал себя плохо в самолете Томск — Москва. Лайнер зашел на экстренную посадку в Омске, чтобы блогера оперативно доставили в больницу для оказания помощи. Позже Навального доставили на лечение в Германию.

В сентябре, по данным немецких врачей, Навальному стало лучше: он вышел из комы, его отключили от аппарата ИВЛ. Позднее его выписали из больницы.

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