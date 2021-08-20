Британия ввела санкции против семерых сотрудников российских спецслужб

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Великобритания добавила семь россиян в санкционный список по химическому оружию из-за «отравления» Алексея Навального. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД страны.

В санкционный список в пятницу, 20 августа, были включены Алексей Александров, Владимир Пиняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков и Алексей Седов. В Великобритании считают, что все семеро россиян являются сотрудниками ФСБ России.

По данным МИД Великобритании, Александров работает оперуполномоченным Института криминалистики ФСБ; Пиняев — сотрудником службы; Осипов — оперуполномоченным Института криминалистики ФСБ; Макшаков — заместителем директора Института криминалистики; Богданов — начальником центра специальных технологий, бывшим директором Института криминалистики ФСБ; Седов — главой «второго отдела» ФСБ России, Васильев — директором Института криминалистики.

В Великобритании отмечают, что россияне были связаны с «отравлением» Навального, которое произошло в августе 2020 года. Причастность якобы подтверждают записи телефонных звонков и информация по их перемещению, говорится в сообщении.

Великобритания впервые ввела санкции против россиян, которые были якобы связаны с «отравлением» Алексея Навального, в октябре 2020 года.

15 октября, Евросоюз ввел персональные санкции против ряда российских чиновников из-за инцидента с Навальным. Также рестрикции распространились на Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий.

В августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после того, как почувствовал себя плохо в самолете Томск — Москва. Лайнер зашел на экстренную посадку в Омске, чтобы блогера оперативно доставили в больницу для оказания помощи. Позже Навального доставили на лечение в Германию.

В сентябре, по данным немецких врачей, Навальному стало лучше: он вышел из комы, его отключили от аппарата ИВЛ. Позднее его выписали из больницы.

До этого следствие предъявило Алексею Навальному обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан. По версии следствия, Навальный создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, — «Фонд борьбы с коррупцией»* (решением Московского городского суда признана экстремистской и ликвидирована на территории РФ).