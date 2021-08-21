Первый детский авиасалон откроется в Жуковском

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В подмосковном Жуковском в субботу, 21 августа, откроется первый детский авиационно-космический салон ДАКС-2021.

Как рассказал мэр Жуковского Юрий Прохоров, в первый основной день работы авиасалона запланированы соревнования по авиаралли, показательные выступления по спортивному пилотажу, выступление парапланеристов.

Участники детского авиасалона смогут управлять воздушными шарами, изучить экспозицию самолетов малой авиации, авиамоделей и гидросамолетов, а также поучаствовать в запусках моделей ракет, посетить мастер-классы по авиамоделированию и ракетомоделированию, пройти викторины по истории авиации и космонавтики.

Помимо этого запланированы встречи с заслуженными летчиками-испытателями, ветеранами авиационно-космической отрасли, летчиками-космонавтами, инженерами авиастроителями.

В воскресенье, 22 августа, в рамках детского авиасалона и Дня города пройдет Парафестиваль, его участниками станут ребята с ограниченными возможностями здоровья. Для них приготовлена программа показательных полетов от лучших летчиков Жуковского, сообщает ТАСС.

В июле в Жуковском прошел XV Международный авиационно-космический салон (МАКС-2021). Мероприятие провели в гибридном формате, что позволило вывести на новый уровень деловую программу и международное участие.

Авиасалон сумел подтвердить статус крупнейшего делового мероприятия. Здесь были заключены контракты и соглашения на общую сумму 265 миллиардов рублей. За шесть дней МАКС-2021 посетило свыше 135 тысяч человек. Работу авиасалона открыл президент России Владимир Путин. В приветственном обращении к участникам и гостям мероприятия он подчеркнул, что МАКС, даже несмотря на сложности, связанные с пандемией, в полной мере соответствует международному статусу.