Свыше 10 тысяч ДДУ зарегистрировано в Москве в июле

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В июле 2021 года в Москве на рынке жилой и нежилой недвижимости было зарегистрировано свыше 10 тысяч договоров участия в долевом строительстве (ДДУ).

Как рассказали в пресс-службе столичного управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, июльский показатель — 10 382 договора — в полтора раза превысил аналогичный показатель 2020 года и на 36 процентов превзошел уровень июля 2019 года.

В целом с начала 2021 года в Москве было заключено 78 667 договоров участия в долевом строительстве. Это в 1,7 раза больше уровня 2020 года и почти в 1,2 раза выше показателя 2019 года.

На рынке жилой недвижимости за семь месяцев было зарегистрировано 52 254 первичных договора (+51 процент к 2020 году). В нежилом фонде с начала 2021 года зарегистрировано 26 413 ДДУ, что на 12 процентов превышает весь объем таких договоров за 2019 год, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Люди, покупающие жилье, как правило, больше всего боятся, что вложат деньги в недвижимость, но потом ее не получат. Они связывают это с обманом, банкротством застройщика и многим другим. Как не оказаться в такой ситуации, рассказал гендиректор одного из риелторских агентств Юрий Паршиков.