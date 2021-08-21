В Роспотребнадзоре рассказали, как быть при отсутствии аппетита после COVID-19

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Люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию и страдают от отсутствия аппетита, могут воспользоваться специальными смесями. Об этом рассказала эксперт центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

Эксперт уточнила, что речь идет про сипинговые смеси — это специальные сбалансированные питательные смеси, расфасованные небольшими порциями, которые пьют через трубочку или маленькими глотками несколько раз в день. Подобные смеси позволяют поддерживать необходимый энергетический баланс.

Специалист также подчеркнула, что при нормальном аппетите принимать пищу следует хотя бы три раза в день, если у человека нет хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, синдром раздраженного кишечника, рефлюкс, сахарный диабет первого типа и других патологий, когда врачами рекомендуются употребление пищи через определенные интервалы.

Утверждать, что после COVID-19 обязательно развивается гиповитаминоз, неверно. Однако если человек в результате долгой и тяжелой болезни потерял аппетит, почти ничего не ел, уровень полезных микронутриентов может снизиться, цитирует Провоторову РИА Новости.

В настоящий момент в России полностью привиты от коронавируса примерно 23 процента граждан. Об этом заявил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, комментируя слова министра здравоохранения Михаила Мурашко о том, что более 43 миллионов россиян прошли вакцинацию. Медик считает, что коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции удастся достичь весной следующего года.