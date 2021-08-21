Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Роспотребнадзоре рассказали, как быть при отсутствии аппетита после COVID-19

Татьяна Плотникова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как быть при отсутствии аппетита после COVID-19
Фото: pixabay.com

Люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию и страдают от отсутствия аппетита, могут воспользоваться специальными смесями. Об этом рассказала эксперт центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

Эксперт уточнила, что речь идет про сипинговые смеси — это специальные сбалансированные питательные смеси, расфасованные небольшими порциями, которые пьют через трубочку или маленькими глотками несколько раз в день. Подобные смеси позволяют поддерживать необходимый энергетический баланс.

Специалист также подчеркнула, что при нормальном аппетите принимать пищу следует хотя бы три раза в день, если у человека нет хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, синдром раздраженного кишечника, рефлюкс, сахарный диабет первого типа и других патологий, когда врачами рекомендуются употребление пищи через определенные интервалы.

Утверждать, что после COVID-19 обязательно развивается гиповитаминоз, неверно. Однако если человек в результате долгой и тяжелой болезни потерял аппетит, почти ничего не ел, уровень полезных микронутриентов может снизиться, цитирует Провоторову РИА Новости.

В настоящий момент в России полностью привиты от коронавируса примерно 23 процента граждан. Об этом заявил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, комментируя слова министра здравоохранения Михаила Мурашко о том, что более 43 миллионов россиян прошли вакцинацию. Медик считает, что коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции удастся достичь весной следующего года.

Читайте также:
КоронавирусаппетитРоспотребнадзор
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Отголоски малодетности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Очное счастье: мы увидим друг друга

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто стало чуть прохладнее

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Бюро экспертов поможет бизнесу

Руслан Карманов
Руслан Карманов

О чем молчит Дзюба

Николай Касимов
Николай Касимов

Наука патриотов и романтиков

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Все мнения
О проекте