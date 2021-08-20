Ученый назвал срок достижения коллективного иммунитета от коронавируса в России

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В настоящий момент в России полностью привиты от коронавируса примерно 23 процента граждан. Об этом заявил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, комментируя слова министра здравоохранения Михаила Мурашко о том, что более 43 миллионов россиян прошли вакцинацию.

— 43 миллиона человек — это те, кто привился как минимум одной дозой вакцины. Привитых обеими заметно меньшее — где-то в районе 32–33 миллионов человек. Соответственно, полностью привитых — примерно 23 процента, частично привитых — 29 процентов, — рассказал врач.

Он сравнил эти цифры с показателями стран Евросоюза, Израиля, Великобритании, США, Канады и арабских стран, где полностью привились 60–70 процентов жителей. Ученый отметил, что в этих государствах, несмотря на высокую заболеваемость, смертность от COVID-19 контролируется.

По словам Крючкова, в России вакцинация пока не оказывает большого влияния на смертность из-за небольшого числа привившихся.

Медик считает, что коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции удастся достичь весной следующего года.

— Если мы учтем полностью привившихся и недавно переболевших, имеющих активный иммунитет, можем получить в сумме 45 процентов коллективного иммунитета по России в целом. Но для того чтобы коллективный иммунитет считался сформировавшимся, нужно 85 процентов, — цитирует врача «Радио 1».

Он назвал планы достичь коллективного иммунитета в сентябре нереализуемыми. По прогнозу ученого, в лучшем случае этого можно ожидать в следующем марте.

20 августа министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что более 43 миллионов человек в России вакцинировались от коронавируса, отметив, что данной цифры недостаточно для формирования коллективного иммунитета.

Глава Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что необходимый уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России может быть сформирован к концу года.