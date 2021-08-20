Мурашко заявил, что более 43 миллионов россиян привились от COVID-19

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Более 43 миллионов человек в России вакцинировались от коронавируса. Об этом в пятницу, 20 августа, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Однако он отметил, что данной цифры недостаточно для формирования коллективного иммунитета.

— У нас есть регионы, которые уже провакцинировали более 60 процентов взрослого населения, — подчеркнул Мурашко.

По его словам, в настоящее время к привитым 60 процентам взрослого населения приближаются Белгород, Подмосковье, Чечня и другие регионы, пишет РИА Новости.

20 августа глава Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что необходимый уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России может быть сформирован к концу года.

17 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пятая вакцина от коронавируса вскоре появится в России. Всего в стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».