Гинцбург назвал сроки формирования коллективного иммунитета в России

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Необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России может быть сформирован к концу года. Об этом заявил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург в пятницу, 20 августа.

— Формирование коллективного иммунитета в настоящее время идет неплохо, — рассказал он.

Вакцины от COVID-19 имеются «в избытке» во всех регионах страны, добавил руководитель центра. Проблема заключается в том, чтобы люди более активно вакцинировались от данного заболевания, приводит слова Гинцбурга ТАСС.

17 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пятая вакцина от коронавируса вскоре появится в России. Всего в стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян. Лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Подмосковье, Белгородская область, Республика Тыва, а также Тюменская область.

19 августа сообщалось, что за последние сутки в России выявили 21 058 новых случаев COVID-19. При этом 8,9 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в российской столице зафиксировали 2142 случая заболевания коронавирусом.

За последние сутки в стране также был зафиксирован 791 летальный исход. После прохождения лечения от COVID-19 полностью выздоровели 24 017 пациентов.