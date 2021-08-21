Кинолог объяснил, что делать при встрече с бродячей собакой

Фото: Елена Горбачева / Вечерняя Москва

Каждый человек, встречая бродячую собаку, должен соблюдать определенные правила, чтобы не подвергать себя опасности и максимально эффективно помочь животному. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в Международный день защиты бездомных животных.

Эксперт напомнил, что собака – домашнее животное, у нее обязательно должен быть хозяин, она не должна находиться на улице безнадзорно. Если же все будут проходить мимо безнадзорной собаки, эта проблема усугубится.

При встрече с одной бродячей собакой или стаей нужно немедленно обратиться в органы местного самоуправления с просьбой отлова и помещения собак в приют, а также проинформировать органы государственного ветеринарного надзора.

Не следует из жалости кормить бродячих собак и обустраивать им будки, предупредил Голубев.Если собаки привыкнут, что их кормят на данной территории, они станут считать ее своей и могут нападать, заметив чужака. Стая начинает разрастаться и охранять территорию. Это естественное для бездомных собак поведение становится причиной страшных трагедий.

Наиболее эффективная помощь животному – добиться его отлова и помещения в приют. При желании помочь таким заведениям следует перечислять средства только проверенным организациям, чтобы не попасть на мошенников, цитирует эксперта РИА Новости.

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