Опрос показал, сколько россиян планирует купить жилье в ипотеку

Фото: moscow-live

Около десяти процентов граждан РФ, принявших участие в исследовании финансового маркетплейса «Юником24», намерены в 2021 году взять кредит на покупку недвижимости.

Еще 20 процентов опрошенных задумываются о покупке жилья в ближайшие два–три года, при этом более 80 процентов признались, что сделать это без привлечения кредитных средств не представляется возможным.

Среди респондентов 75 процентов рассматривают как вариант покупки квартиры целевой кредит (ипотеку), только пять процентов собираются взять потребительский кредит на покрытие недостающей суммы.

Каждый второй опрошенный среди собирающихся брать ипотеку — гражданин в возрасте до 35 лет, 35 процентов — в возрасте 36–55 лет и 15 процентов — в возрасте более 55 лет. У 80 процентов из них совокупный доход превышает 40 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

За первые шесть месяцев 2021 года в Москве выдали льготных кредитов на общую сумму около 25 миллиардов рублей в рамках программы «Семейная ипотека», рассказал заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он добавил, что по этому показателю российская столица лидирует среди всех регионов страны.