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Гинцбург объяснил студентам необходимость привиться от COVID-19

Татьяна Плотникова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Гинцбург объяснил студентам необходимость привиться от COVID-19
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Студенты являются категорией населения, для которой вакцинация от коронавирусной инфекции необходима. Такое мнение выразил руководитель Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Эксперт пояснил, что в коллективе молодых людей, которые активно общаются между собой, общаются в аудиториях, где много людей сразу присутствуют и дышат одним и тем же воздухом в течение многих часов, вакцинация просто необходима.

Вакцинация студентов поможет избежать новых вспышек COVID-19, отметил Гинцбург. Отвечая на соответствующий вопрос, он заявил, что на месте студентов сам обязательно привился бы, сообщает ТАСС.

Все иностранные студенты смогут вернуться на учебу в Россию. Об этом рассказали в Министерстве науки и высшего образования РФ. В ведомстве заявили, что оперштаб по предупреждению распространения COVID-19 дал согласие на въезд в Россию иностранных студентов для продолжения их учебного процесса. После утверждения алгоритма студенты из-за границы смогут вернуться в страну, заехать в общежитие и продолжить обучаться в штатном режиме.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, чьи слова приводятся в сообщении министерства, уточнил, что для тех иностранцев, которые по каким-либо причинам не смогут вернуться в Россию, будет организован специальный план обучения в онлайн-режиме.

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