Российские вузы предоставят иностранным студентам возможность вакцинироваться от COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Все иностранные студенты смогут вернуться на учебу в Россию. Соответствующий алгоритм уже разработан и находится на этапе утверждения. Об этом в пятницу, 20 июля, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

В ведомстве заявили, что оперштаб по предупреждению распространения COVID-19 дал согласие на въезд в Россию иностранных студентов для продолжения их учебного процесса.

После утверждения алгоритма студенты из-за границы смогут вернуться в страну, заехать в общежитие и продолжить обучаться в штатном режиме.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, чьи слова приводятся в сообщении министерства, уточнил, что для тех иностранцев, которые по каким-либо причинам не смогут вернуться в Россию, будет организован специальный план обучения в онлайн-режиме, передает РИА Новости.

Новый учебный год в школах России начнется в очном формате. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщили в Telegram-канале Минпросвещения России «Большая перемена».

Аналитики выяснили, в каком формате — онлайн или офлайн — россияне больше всего предпочитают получать новые знания. Исследование провели сотрудники одного из онлайн-университетов рентабельного образования.