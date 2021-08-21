Эксперт сообщил, сколько Россия может заработать на экспорте газа в 2021 году

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За 2021 год Россия получит около 900 миллиардов рублей доходов от экспорта газа, если цена на него останется на прежнем уровне. Об этом в субботу, 21 августа, рассказал замруководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок Сергей Колобанов.

— При сохранении объема экспорта газа во втором полугодии года на уровне первых шести месяцев и средней цены на уровне июльской, доход от экспортной пошлины в этом году составит почти 900 миллиардов рублей, — сообщил он.

По его мнению, доходы РФ от экспорта газа могут значительно вырасти из-за высокой цены на него в странах Европы и восстановления объемов поставок.

Доходы государства от отрасли складываются из нескольких факторов — экспортных пошлин, налога на прибыль от компаний и дивидендов от акций, которыми владеет государство.

За 2019 год на пошлинах Россия заработала 696 миллиардов рублей, а в 2020 — 439 миллиардов. Крупные выплаты в несколько сотен миллиардов рублей она получиает от двух компаний — «Газпрома» и «Новатэка». Они суммарно внесли в бюджет за 2019 год 393 миллиарда. В прошлом году этот показатель из-за пандемии сильно упал — до 70 миллиардов.

Кроме того, Россия получает доход и от НДПИ на газ. Его стоимость колеблется и зависит от мировых цен на нефть и курса. Эксперт ожидает его значительный рост из-за повышения цен на нефть в полтора раза, по сравнению с 2020 годом, передает РИА Новости.

Недавно президент России Владимир Путин заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» близится к завершению. Он уточнил, что маршрут передачи газа в Европу по «Северному потоку — 2» короче на две тысячи километров, чем маршрут через Украину. При этом в целом проект в пять раз снижает выбросы в атмосферу во время транзита газа в Европу.