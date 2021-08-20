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Путин заявил о приближении строительства «Северного потока — 2» к завершению

Анастасия Волоснова

Политика
Путин заявил о приближении строительства «Северного потока — 2» к завершению
Фото: Администрация президента РФ

Строительство газопровода «Северный поток — 2» близится к завершению. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в пятницу, 20 августа, по итогам переговоров в Москве с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Президент уточнил, что маршрут передачи газа в Европу по «Северному потоку — 2» короче на две тысячи километров, чем маршрут через Украину. При этом в целом проект в пять раз снижает выбросы в атмосферу во время транзита газа в Европу.

— 15 километров осталось по морю, все. Можно считать, что близится к завершению, — пояснил российский лидер.

По его словам, строительство газопровода не является политическим процессом. Все разговоры об этом являются заблуждением, пишет ТАСС.

Ангела Меркель после переговоров добавила, что обсудила с Путиным строительство газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, лидеры общались о заключенных с США договоренностях по проекту.

Коллеги также рассмотрели назначение спецпредставителем кабмина по транзиту газа на Украину Георга Графа Вальдерзее и решили, что с ним будет комфортно сотрудничать.

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