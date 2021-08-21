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Онлайн-проект для туристов запустили Москва и Нижний Новгород

Михаил Алимов

Город
Онлайн-проект для туристов запустили Москва и Нижний Новгород
Фото: pixabay.com

Нижнему Новгороду исполняется 800 лет. В честь этого на базе сервиса Ruspass запускается совместный онлайн-проект для туристов от Москвы и города-юбиляра. Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина отметила, что проект поможет спланировать жителям двух городов свою поездку и сделать ее незабываемой.

— Уже сейчас в межрегиональном событийном календаре представлено 30 мероприятий, которые пройдут с августа по ноябрь. Это спектакли, концерты, выставки, кинопоказы, гастрономические события. Список рекомендаций для туристов насчитывает больше 70 достопримечательностей и маршрутов по Москве и Нижнему Новгороду. Сюда включили прогулки с виртуальным гидом по столичным паркам, посещение ВДНХ, современных интерактивных музеев, — сообщила она.

По ее словам, количество событий будет постоянно пополняться. Среди предложенных в подборке самые разные мероприятия — от чемпионата мира по скейтбордингу и до уникальных экспозиций музеев. Показаны и различные туристические маршруты и смотровые площадки, доступные гостям городов.

— Гид-лендинг станет надежным помощником в путешествиях по нашим регионам. Удобные маршруты, праздничные мероприятия в рамках 800-летия, самые интересные достопримечательности — я уверен, что наши гости из Москвы по-настоящему влюбятся в Нижний Новгород и вернутся еще не раз! — рассказал директор Департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Проект можно найти на сайте Ruspass, передает официальный портал мэра Москвы.

Недавно Сергунина сообщила о запуске совместного культурного проекта Москвы и Нижнего Новгорода. Совместный культурный проект московских и нижегородских библиотек «420 километров слов» должен объединить книголюбов двух городов.

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