Восемь поликлиник в ЮЗАО капитально отремонтируют

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

улица Голубинская, 21к1 Карта всех событий

В восьми поликлиниках в ЮЗАО Москвы идет капитальный ремонт. Работы проводятся в медицинских учреждениях в Черемушках, Южном Бутове, Ясеневе, Конькове, Обручевском и Академическом районах.

— Кроме стандартных работ, в некоторых поликлиниках будут выполнены дополнительные. Например, в детской поликлинике на Скобелевской переоборудуют галокамеру, которая используется при лечении многих заболеваний органов дыхания. Помещение будет имитировать природную пещеру: его облицуют солематериалами, оснастят декоративной подсветкой, а пол отделают влагостойким покрытием, — сообщил заместитель руководителя департамента капитального ремонта Денис Лебедев.

Из-за модернизации повысится комфорт пациентов и доступность для них качественных медицинских услуг.

Ремонт проведут в четырех детских и четырех взрослых поликлиниках. Они находятся по адресам:

— улица Голубинская, дом 21, корпус 1;

— улица Миклухо-Маклая, дом 29, корпус 3;

— Севастопольский проспект, дом 40, строение 1;

— улица Скобелевская, дом 2;

— улица Архитектора Власова, дом 31;

— улица Профсоюзная, дом 111а;

— улица Дмитрия Ульянова, дом 25;

— улица Тарусская, дом 6, корпус 1.

В медучреждениях заменят инженерные коммуникации, установят новые системы входа, оборудуют их для маломобильных посетителей, проведут высококачественную отделку помещений и еще множество работ.

Среди нововведений — поставка современного оборудования, появление дневного стационара и бассейна для малышей.

В округе уже отремонтированы четыре поликлиники. Они соответствуют высоким городским стандартам и обладают всем необходимым для комфортного оказания качественных медицинских услуг, передает официальный сайт мэра Москвы.

Отремонтированные медицинские учреждения находятся по адресам:

— улица Ремизова, дом 6;

— улица Куликовская, дом 1б;

— улица Теплый Стан, дом 13, корпус 2;

— улица Профсоюзная, дом 52.

Недавно сообщалось, что психоневрологический интернат № 16 на улице Трофимова ожидает ремонт. В семиэтажном здании 1972 года постройки планируется отремонтировать цокольный этаж, кровлю и фасад, а также заменить элементы водостока, окна и двери и обновить пандусы и крыльцо.