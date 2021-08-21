Андрей Бочкарев: На станциях юго-западного участка Большого кольца метро ведется отделка

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

В субботу, 21 августа, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о ходе работ на юго-западном участке Большой кольцевой линии метро. Его протяженность — 7,7 километра, на отрезке расположатся четыре станции.

— На всех станциях ведутся архитектурно-отделочные работы и присоединение станционных комплексов к городским наружным сетям, — сообщил заммэра. — Тоннели на участке пройдены. В настоящий момент щит «Эсмина» ведет строительство ветки в депо «Аминьевское».

Станция «Мичуринский проспект» строится в стесненных условиях: для органичного внедрения станционного комплекса проектировщики приняли решение перекомпоновать станцию, сделав ее семиэтажной, что позволило уменьшить занимаемую площадь.

— На станции «Мичуринский проспект» ведутся отделочные работы. Приступили к благоустройству территории на улице Удальцова, — рассказал о ходе работ на этой станции Андрей Бочкарев.

Как сообщили «ВМ» в компании-подрядчике, на «Мичуринском проспекте» монолитные работы выполнены на 99 процентов. Ведутся работы по обратной засыпке станционного комплекса.

Архитектурно-отделочные работы в пассажирских зонах выполнены на 47 процентов.

В транспортно-пересадочном узле монолитные работы завершены полностью, ведется примыкание к существующему входу станции «Мичуринский проспект» Калининско-Солнцевской линии, где продолжается демонтаж оборудования.

У станции будет индивидуальный образ. Ее изюминкой станут потолочные конструкции, представляющие собой чередование двух видов панелей. Половина из них выполнена из светопрозрачного материала с тонким листом нержавеющей стали, в котором лазерной резкой вырезаны китайские орнаменты. Белое стекло подсвечивается спрятанными внутри светодиодами. Вторая половина панелей выполнена целиком из шлифованной нержавеющей стали, на поверхность которой нанесен графический рисунок.

— Бетонная поверхность перекрытия шлифуется и окрашивается силикатной защитной системой, — пояснили технологию строители. — На ее темном фоне контрастно выделяется декоративная балочная конструкция, скрывающая электрические коммуникации. В сочетании с потолочными панелями балки образуют своеобразный китайский мотив.

В вестибюлях подвесной потолок выполнен из алюминиевых кассет. Покрытие анодированное, фактура шлифованная. Фасады наземного вестибюля сочетают в своей облицовке витражные конструкции, панели из фибробетона российского производства с алюминиевыми сотовыми панелями. Раскладка панелей и витражей принята горизонтальной, как на одноименной станции соседней, желтой ветки метро.

Над входом в них запроектированы надписи с названием станции и светящейся символ «М». Отделка фасадов будет выполнена из металлических панелей в сочетании с витражными конструкциями.