Андрей Бочкарев: Вместимость новой ледовой арены ЦСКА увеличится почти в 2,5 раза 

Фото: Пресс-служба МУФ

В субботу, 21 августа, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, каким будет новый ледовый дворец ЦСКА.

— На днях мэр Москвы сообщил, что город примет безвозмездно по договору дарения от прежнего владельца, ООО «Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА», имущественный комплекс ледового дворца ЦСКА с прилегающими к нему четырьмя открытыми теннисными кортами, — сказал он. — У нас в планах: снести морально и физически устаревшего объекта и построить новый современный комплекс.

Площадь нового комплекса будет почти 158 тысяч квадратных метров. Вместимость составит 13 тысяч человек. Для сравнения: ранее на трибунах могло сидеть не более 5,5 тысячи зрителей.

Комплекс будет включать в себя многофункциональную ледовую арену, спортивно-тренировочный комплекс с зоной временного проживания спортсменов, а также гостиницу.

— Сейчас идет согласование альбома архитектурно-градостроительных решений. — добавил Андрей Бочкарев.

Андрей Бочкарев также рассказал о ходе работ на юго-западном участке Большой кольцевой линии метро.