Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Бочкарев: Вместимость новой ледовой арены ЦСКА увеличится почти в 2,5 раза 

Василиса Чернявская 

Город
Андрей Бочкарев: Вместимость новой ледовой арены ЦСКА увеличится почти в 2,5 раза 
Фото: Пресс-служба МУФ

В субботу, 21 августа, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, каким будет новый ледовый дворец ЦСКА.

— На днях мэр Москвы сообщил, что город примет безвозмездно по договору дарения от прежнего владельца, ООО «Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА», имущественный комплекс ледового дворца ЦСКА с прилегающими к нему четырьмя открытыми теннисными кортами, — сказал он. — У нас в планах: снести морально и физически устаревшего объекта и построить новый современный комплекс.

Площадь нового комплекса будет почти 158 тысяч квадратных метров. Вместимость составит 13 тысяч человек. Для сравнения: ранее на трибунах могло сидеть не более 5,5 тысячи зрителей.

Комплекс будет включать в себя многофункциональную ледовую арену, спортивно-тренировочный комплекс с зоной временного проживания спортсменов, а также гостиницу.

— Сейчас идет согласование альбома архитектурно-градостроительных решений. — добавил Андрей Бочкарев.

Андрей Бочкарев также рассказал о ходе работ на юго-западном участке Большой кольцевой линии метро.

Читайте также:
строительствоЦСКАледовый дворец
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Отголоски малодетности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Очное счастье: мы увидим друг друга

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто стало чуть прохладнее

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Бюро экспертов поможет бизнесу

Руслан Карманов
Руслан Карманов

О чем молчит Дзюба

Николай Касимов
Николай Касимов

Наука патриотов и романтиков

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Все мнения
О проекте