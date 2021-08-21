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Готовность стадиона «Москвич» оценивается на 65 процентов

Василиса Чернявская 

Город
Готовность стадиона «Москвич» оценивается на 65 процентов
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 46/15 Карта всех событий

В субботу, 21 августа, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о ходе работ на стадионе «Москвич» в Текстильщиках.

— Реконструкцию стадиона «Москвич» начали в мае 2019 года — впервые за его полувековую историю, — напомнил он, — в результате общая площадь спортивного сооружения увеличится в пять раз. Трибуны рассчитаны на 4190 мест.

На обновленном стадионе можно будет проводить городские соревнования по футболу и легкой атлетике.

На футбольном поле размером 105 на 68 метров уложат натуральный газон с системами автоматического полива и обогрева, установят систему освещения поверхности поля, новое электронное табло и медиасистему.

Инфраструктура стадиона будет соответствовать стандарту РФС для стадионов второй категории. Он позволит проводить матчи с участием профессиональных футбольных команд.

На стадионе создадут секторы для прыжков с шестом, в длину, в высоту, а также для бега с препятствиями и легкоатлетическое ядро. В подтрибунном пространстве разместят новую стрелковую галерею, ранее не предусмотренную на стадионе.

— Сейчас на стадионе уже смонтированы мачты освещения, полностью сделаны внутренние и наружные инженерные сети, — отметил Андрей Бочкарев. — Продолжается отделка подземной и надземной части трибуны, устройство пирогов покрытия футбольного поля, тренировочного сектора и благоустройства. Прокладка наружной дренажной системы, полива поля.

— Общая готовность объекта составляет около 65 процентов, — заявил заммэра.

Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства также рассказал, каким будет новый ледовый дворец ЦСКА.

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