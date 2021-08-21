Ледовый центр «Снегирь» ввели в эксплуатацию в Марушкинском поселении

Хоккей

Россия, Москва, поселение Марушкинское, деревня Марушкино Карта всех событий

В поселении Марушкинском ввели в эксплуатацию ледовый центр «Снегирь». На его территории будут проходить тренировки, соревнования и массовые катания на коньках.

— В трехэтажном здании площадью 6,7 тысячи квадратных метров, построенном за счет инвестора, располагаются два искусственных катка — полноразмерный и малый, а также универсальные и тренажерные залы, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Кроме тренировок по хоккею с шайбой и фигурному катанию, здесь будут проводить занятия по баскетболу, сквошу и волейболу. Когда помещения центра будут свободны от тренировок, жители могут приходить в него и кататься на коньках.

— Мосгосстройнадзор провел семь инспекционных проверок качества выполненных работ и применяемых строительных материалов. Все нарушения застройщик устранял в установленные сроки. Кроме того, был установлен контроль за соблюдением строителями требований по профилактике распространения коронавирусной инфекции, — рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Город уделяет особое внимание качеству строительства социальных объектов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно Бочкарев рассказал, каким будет новый ледовый дворец ЦСКА. Площадь нового комплекса будет почти 158 тысяч квадратных метров. Вместимость составит 13 тысяч человек. Для сравнения: ранее на трибунах могло сидеть не более 5,5 тысячи зрителей.