Движение по Рублевского путепроводу запустят в следующем году 

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В субботу, 21 августа, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о ходе реконструкции Старо-Рублевского путепровода.

После реконструкции ранее не связные между собой улицы Герасима Курина и Ивана Франко соединят между собой.

— Готовность объекта составляет более 30 процентов, — отметил заммэра. — В ходе реконструкции будет построено и реконструировано порядка двух километров дорог, в том числе построят две параллельные эстакады – съезды с путепровода – один на Северный дублер Кутузовского проспекта, другой — на улицу Герасима Курина и Рублевское шоссе.

Сейчас ведутся работы по строительству опор направленного съезда с Рублевского шоссе на дублер и путепровода тоннельного типа на пересечении с улицей Герасима Курина, также продолжается реконструкция старого путепровода.

— Запустить движение по обновленному путепроводу планируем в третьем квартале 2022 года, — заявил Андрей Бочкарев.

Андрей Бочкарев также рассказал о ходе работ на стадионе «Москвич» в Текстильщиках.