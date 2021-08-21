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К кластеру «Ломоносов» проложат дороги 

Василиса Чернявская 

Город
К кластеру «Ломоносов» проложат дороги 
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В субботу, 21 августа, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства кластера «Ломоносов».

— На данный момент утверждено базовое технологическое задание на проектирование и строительство кластера «Ломоносов», — отметил заммэра. — С целью его детализации подготовлены и представлены частные технологические задания под конкретных резидентов. Формируемдетализацию технологического задания в части требований по оснащению и уровню чистовой отделки помещений: коворкинг и конференц-зал.

По его словам, в настоящее время, завершаются монолитные работы с подземной частью кластера — паркингом. Прорабатываются вопросы с ресурсоснабжающими организациями по прокладыванию инженерной инфраструктуры для обеспечения жизнедеятельности кластера.

— Также ведется проектирование дорог для транспортного обслуживания кластера, — сказал он.

На отведенной территории появится десятиэтажное здание общей площадью 65 тысяч квадратных метров. В нем разместятся офисы высокотехнологичных компаний с лабораториями, центрами сертификации и испытаний.

— Наша задача, помимо самого кластера, проложить необходимые дороги и инженерную инфраструктуру. Планируем в декабре 2022 года ввести кластер в эксплуатацию, — резюмировал Андрей Бочкарев.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал о ходе реконструкции Старо-Рублевского путепровода.

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