Андрей Бочкарев: Реализовать проект развития АДЦ «Коммунарка» планируется в 2030 году

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ул. Сосенский Стан, 4, Коммунарка, Москва, 108814 Карта всех событий

В субботу, 21 августа, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о развитии административно-делового центра «Коммунарка».

— АДЦ «Коммунарка» — пример крупнейшего комплексного развития территорий, — отметил Андрей Бочкарев. — В Коммунарке уже введены две станции метро, созданы объекты инфраструктуры, которые позволяют потенциальным застройщикам и жителям быть уверенными, что их территория входит в сферу городских интересов. Сегодня это одна из самых динамичных точек роста в Новой Москве, здесь будет порядка 80 тысяч рабочих мест.

По его словам, в настоящее время ведутся разработка новой концепции застройки АДЦ и формирование новых показателей застройки. Завершить подготовку концепции намечено к концу года.

На территории АДЦ сейчас завершается строительство головных объектов водоснабжения, водоотведения и разветвленной сети инженерных коммуникаций.

На участке 550 гектаров предполагается возвести 7,3 миллиона квадратных метров недвижимости: 1,2 миллиона «квадратов» из этого объема придется на жилье, а 6,1 миллиона квадратных метров — на общественно-деловую застройку.

Помимо этого, здесь появятся объекты социальной и образовательной инфраструктуры. В их числе — фондохранилище, физкультурно-оздоровительный центр и другие объекты.

— Реализовать проект развития АДЦ «Коммунарка» планируется в 2030 году, — заявил Андрей Бочкарев.

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