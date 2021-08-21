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Правоохранители задержали мужчину, который задушил девушку на юго-западе Москвы

Михаил Алимов

Происшествия
Правоохранители задержали мужчину, который задушил девушку на юго-западе Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
бартеневскаяКарта всех событий

Мужчину, который задушил знакомую на юго-западе столицы, задержали. Об этом в субботу, 21 августа, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел около шести дней назад. Тело молодой девушки 20 августа нашли в квартире на улице Бартеневской. Правоохранители задержали подозреваемого, он полностью признал свою вину и рассказал, как все произошло.

Ранее судимый мужчина распивал в квартире алкоголь со своей 23-летней знакомой. Они начали ссориться, тогда злоумышленник ударил ее и после этого задушил.

— С молодым человеком проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, — рассказала Иванова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Его расследование продолжается, передает РИАМО.

Недавно сообщалось еще об одном мужчине, который задушил девушку. Инцидент произошел в сквере на северо-востоке Москвы. В СМИ была информация, что мужчину заметили прохожие. Его застали на месте преступления. Он увидел подходящих людей, добежал до расположенной рядом реки, прыгнул в нее и переплыл.

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