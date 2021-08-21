Западный мост через Сходненский канал капитально отремонтируют

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Россия, Москва, Западный Тушинский мост Карта всех событий

Автодорожный мост в Южном Тушине ожидает капитальный ремонт. Сооружение недавно обследовали, и возникла необходимость в проведении работ. Проект будущего ремонта согласован специалистами Мосгосэкспертизы.

— В основной период строительных работ будут выполнены замена покрытия и гидроизоляции проезжей части и тротуаров, замена деформационных швов и ремонт железобетонных элементов пролетного строения и опор. Также предусмотрены очистка арматуры от ржавчины и покрытие антикоррозионными составами, окраска железобетонных элементов опор и пролетных строений, устройство ограждений, — рассказал председатель Мосгосэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, до начала работ вокруг будущей стройплощадки установят заграждения, возведут инфраструктуру для рабочих — временные здания, склад и инженерные коммуникации.

Работы коснутся только моста. Перекрывать прилегающие улицы и дороги не будут. Въезд и выезд на стройплощадку будут осуществляться со Сходненской улицы, на месте организуют временные дорожные знаки, передает официальный сайт мэра Москвы.

Западный мост через Сходненский канал возник в 1937 году. Он состоит из четырех опор и трех пролетов, а его длина больше 67 метров. Ширина переправы составляет 15 метров.

Недавно москвичам показали процесс ремонта Большого Каменного моста. Его реконструкция длилась 14 месяцев. Большой Каменный мост является объектом культурного наследия, капитальный ремонт сооружения провели впервые более чем за 80 лет.