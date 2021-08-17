Москвичам показали процесс ремонта Большого Каменного моста

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Большой Каменный мост Карта всех событий

Москвичам показали, как проходила реставрация Большого Каменного моста в столице. Видео работ во вторник, 17 августа, опубликовали в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

В ведомстве напомнили, что реконструкция длилась 14 месяцев. Большой Каменный мост является объектом культурного наследия, его капитальный ремонт провели впервые за более чем 80 лет

В опубликованном ролике можно за 59 секунд увидеть все этапы реставрации моста. В пресс-службе добавили, что объект почти «пересобрали заново», при этом движение транспорта и пешеходов не останавливалось, несмотря на работы.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

— Благодарим наших специалистов за колоссальный труд! Они круглосуточно, в любых погодных условиях — и в рекордные снегопады, и в аномальные морозы, и в экстремальную жару, трудились на объекте, чтобы завершить работы в срок, — говорится в сообщении.

В КГХ также выразили благодарность столичным ведомствам, которые помогали при организации ремонтных работ. Так, «отдельное спасибо» сказали Департаменту культурного наследия города, Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, ГКУ «ЦОДД» и Госавтоинспекции столицы.

Большой Каменный мост в столице открылся после капитального ремонта в понедельник, 16 августа. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что на острове Балчуг грядут существенные перемены. Здесь благоустроят набережные и отреставрируют исторические здания. Он подчеркнул, что ремонт Большого каменного моста шел без остановок, так как это одна из важнейших «транспортных артерий в центре Москвы».

Глава города также анонсировал строительство семи новых мостов через Москву-реку. По его словам, мосты станут украшением мегаполиса, потому что к разработке их проектов привлекут лучшие архитектурные бюро столицы.