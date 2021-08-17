Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам показали процесс ремонта Большого Каменного моста

Анастасия Волоснова

Город
Москвичам показали процесс ремонта Большого Каменного моста
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Большой Каменный мост Карта всех событий

Москвичам показали, как проходила реставрация Большого Каменного моста в столице. Видео работ во вторник, 17 августа, опубликовали в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

В ведомстве напомнили, что реконструкция длилась 14 месяцев. Большой Каменный мост является объектом культурного наследия, его капитальный ремонт провели впервые за более чем 80 лет

В опубликованном ролике можно за 59 секунд увидеть все этапы реставрации моста. В пресс-службе добавили, что объект почти «пересобрали заново», при этом движение транспорта и пешеходов не останавливалось, несмотря на работы.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

— Благодарим наших специалистов за колоссальный труд! Они круглосуточно, в любых погодных условиях — и в рекордные снегопады, и в аномальные морозы, и в экстремальную жару, трудились на объекте, чтобы завершить работы в срок, — говорится в сообщении.

В КГХ также выразили благодарность столичным ведомствам, которые помогали при организации ремонтных работ. Так, «отдельное спасибо» сказали Департаменту культурного наследия города, Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, ГКУ «ЦОДД» и Госавтоинспекции столицы.

Большой Каменный мост в столице открылся после капитального ремонта в понедельник, 16 августа. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что на острове Балчуг грядут существенные перемены. Здесь благоустроят набережные и отреставрируют исторические здания. Он подчеркнул, что ремонт Большого каменного моста шел без остановок, так как это одна из важнейших «транспортных артерий в центре Москвы».

Глава города также анонсировал строительство семи новых мостов через Москву-реку. По его словам, мосты станут украшением мегаполиса, потому что к разработке их проектов привлекут лучшие архитектурные бюро столицы.

Читайте также:
видеоМоскваМост
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Акимов
Юрий Акимов

Звоните — не подведем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и дом

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Совершенствуем методы лечения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Недооцененные сами собой

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Город вернул рабочие места

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Устроим сладкую жизнь

Все мнения
О проекте