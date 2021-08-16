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Сергей Собянин анонсировал строительство семи новых мостов через Москву-реку

Михаил Алимов

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Сергей Собянин анонсировал строительство семи новых мостов через Москву-реку
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В столице построят семь новых мостов через Москву-реку. Об этом в понедельник, 16 августа, написал на своей странице «ВКонтакте» мэр города Сергей Собянин.

По его словам, мосты станут украшением мегаполиса, потому что к разработке их проектов привлекут лучшие архитектурные бюро столицы.

Сергей Собянин анонсировал строительство семи новых мостов через Москву-рекуБорисовские мосты / Фото: vk / Сергей Собянин

— Один автомобильный мост свяжет районы Филевский Парк и Хорошево-Мневники. Еще два — в створах улиц Мясищева и Новозаводской — свяжут Филевскую и Мневниковскую поймы. Будет меньше пробок и больше вариантов объезда, — рассказал мэр об автомобильных мостах.

Будет и несколько пешеходных сооружений. Они появятся в популярных местах для отдыха и свяжут между собой Мнемниковскую пойму и Островную улицу в Крылатском, парк «Фили» и Мнемниковскую пойму, Нагатинский затон и парк «Остров мечты» (по этому мосту сможет проезжать уборочная техника), а также стрелку Золотого острова и Крымскую набережную.

Сергей Собянин анонсировал строительство семи новых мостов через Москву-рекуБольшой Москворецкий мост / Фото: vk / Сергей Собянин

Сергей Собянин подчеркнул, что мосты играют важную роль в транспортной системе столицы. Уже 16 мостов реконструировали за последние годы в рамках программы по их обновлению. Отмечается, что за три года планируется реконструировать еще девять.

Мэр недавно сообщил, что Большой Каменный мост в Москве открылся после ремонта. Он отметил, что глобальной реконструкции моста не было с начала его постройки в 1938 году.

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