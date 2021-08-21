Подземный пешеходный переход через МЦД-2 построят в Покровском-Стрешеневе

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Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 114к2с2 Карта всех событий

В столичном районе Покровское-Стрешнево соорудят подземный пешеходный переход. Он расположится у Волоколамского шоссе, дома 114, корпуса 2, строения 2. Об этом в субботу, 21 августа, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Мы определились с подрядной организацией по строительству подземного пешеходного перехода под железнодорожными путями МЦД-2 в 1-м Тушинском проезде в районе владения 19. В ходе работ будут переустроены и проложены новые инженерные коммуникации, выполнено благоустройство территории, — рассказал он.

По его словам, переход появится в 2022 году.

Через переход можно попасть на другую сторону путей Рижского направления Московской железной дороги. Его длина составит 61 метр, а ширина — четыре метра. Доступ в него обеспечат и для маломобильных граждан — обустроят лифты и колясочные спуски.

Пол соорудят из натуральной керамогранитной плитки с нескользящей поверхностью, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно сообщалось, что в составе жилого комплекса в районе Покровское-Стрешнево появится теннисный центр. Застройщик уже получил соответствующее разрешение на строительство. Объект появится по адресу Волоколамское шоссе, владение 71/17. Центр будет возводиться на средства инвестора. Ввести здание в эксплуатацию планируется в начале 2023 года.