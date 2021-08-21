Эксперт предрек падение рубля из-за роста себестоимости добычи нефти

Фото: Пресс-служба Госдумы

Цены на нефть марки Brent закрыли неделю на отметках около 65 долларов за баррель, постепенно приближаясь к уровню 60 долларов за баррель — показателю, который называют «болевым порогом» российского бюджета. О том, к чему это приведет и как скажется на курсе рубля, «Вечерней Москве» рассказал финансовый аналитик, телеведущий Владимир Левченко.

По его словам, российская национальная валюта давно напрямую не коррелирует с ценами на нефть. Для нее проблема заключается в другом.

— Дело в том, что локально в моменте цены на нефть ушли ниже тех уровней, которые заложены в бюджете. К тому же выросла себестоимость ее добычи. За последний год она удвоилась. Плюс мы видим, что нет восстановления объемов добычи и еще хуже обстоит дело с объемами поставок. Это гораздо более серьезно влияет на курс рубля, чем сама по себе цена на нефть, — пояснил он.

Кроме того, отмечает эксперт, доллар сейчас растет по отношению ко многим развивающимся валютам, к рублю в том числе.

Левченко считает, что в условиях роста себестоимости добычи и укрепления доллара Центробанк вряд ли будет работать на укрепление российской валюты, если он не хочет снизить рентабельность нашей промышленности и убить отечественную экономику. Так что рубль, скорее всего, будет снижаться, как и аналогичные валюты.

Вдобавок, констатировал специалист, Китай усиливает контроль над всеми развивающимися экономиками.

— Это будет оказывать давление и на объемы потребления сырья, и на его цены. Что тоже будет давить на рубль. И в целом гиперэйфория, которая длится последние годы, вечно длиться не может. Речь о росте фондового рынка без соответствующего роста экономики. Это классическая стагфляция, в которой мир живет много лет, но ее официально никто не признает, — объяснил собеседник.

Страны намерены сдувать эти «пузыри». Например, тот же Китай усиливает контроль еще и над собственной экономикой.

— Китайцы заявили, что серьезно уменьшают свои инфраструктурные проекты и борются с пузырем на рынке сырья, — заключил финансовый аналитик.