Меркель назвала Лашета будущим канцлером Германии

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила уверенность, что ее преемник на посту председателя Христианско-демократического союза Армин Лашет станет новым канцлером Германии. Об этом она заявила, выступая на предвыборном мероприятии в Берлине.

По словам Меркель, будущие выборы в бундестаг станут первыми с 1994 года, в которых не будет принимать участие действующий федеральный канцлер. В ХДС/ХСС выдвигали федерального канцлера в течение более чем 50 лет за всю 72-летнюю историю ФРГ.

— Это повод бороться, чтобы за этими <...> годами у власти последовали новые годы. Ради этого мы работаем. Для нашей страны, для ХДС/ХСС, с Армином Лашетом — будущим канцлером Федеративной Республики Германия, — заявила Меркель.

Канцлер высоко оценила личные качества Лашета, в частности, «первоочередное внимание к достоинству людей, к строительству мостов между ними».

— Именно эти качества, дорогой Армин, определяют и формируют твою деятельность — в бундестаге ли, в Европарламенте ли, в качестве первого министра интеграции Германии и премьера такой большой и важной земли, как Северный Рейн — Вестфалия, как председателя Христианско-демократического союза и кандидата в канцлеры от ХДС/ХСС. И — я глубоко убеждена в этом — в качестве канцлера Федеративной Республики Германия, — приводит слова Меркель РИА Новости.

Ангела Меркель в 2018 году объявила, что больше не будет участвовать в борьбе за пост канцлера. После очередных выборов в бундестаг, которые пройдут в сентябре, получившая большинство голосов партия сформирует правительство с новым главой государства.

Кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет ранее выступил с заявлением, что Германия готова предпринять новые санкционные шаги в отношении России, если Москва позволит себе «агрессивные действия» против Украины.