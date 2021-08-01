Кандидат в канцлеры Германии пригрозил России новыми санкциями

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Германия готова предпринять новые санкционные шаги в отношении России, если Москва позволит себе «агрессивные действия» против Украины. С таким заявлением выступил кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет.

По утверждению политика, таким способом Берлин пытается помешать использованию газопровода «Северный поток — 2» в качестве геополитического оружия.

Лашет выразил мнение, что суверенитет и безопасность Украины должны быть приоритетом внешней политики Германии, поэтому в случае «агрессии» против Киева Германия предпримет меры на национальном уровне и выступит за штрафные меры со стороны Европейского союза, сообщает издание Zeit.

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

Также сообщалось, что названы варианты улаживания разногласий между США и Германией из-за строительства газопровода. Среди них — денежная компенсация Украине и предложение ей сотрудничества в сфере производства водорода.

США и Германия 21 июля достигли договоренности по газопроводу «Северный поток — 2». По словам заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, ФРГ обязуется добиваться ввода санкций в отношении Кремля со стороны ЕС, если Москва будет использовать энергетический экспорт как оружие против европейских стран.