Светлана Разворотнева: Система электронного голосования исключает подтасовки на выборах

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Член экспертного совета уполномоченного по правам человека в Москве Светлана Разворотнева отметила, что система дистанционного электронного голосования, которая будет применена в столице на выборах 17–19 сентября, заслуживает доверия и позволит соблюсти анонимность и тайну голосования.

Правозащитница рассказала, что разработанная система дает возможность проголосовать тем гражданам России, которые ранее не были вовлечены в избирательный процесс ввиду невозможности лично присутствовать на избирательном участке. Сейчас для того чтобы отдать свой голос избранному кандидату, им нужно просто зарегистрироваться в системе дистанционного электронного голосования. Для этого совершеннолетним москвичам необходимо авторизоваться на портале mos.ru и иметь там полную учетную запись.

— Разработчиками учтены все тонкости процедуры голосования, система надежно защищена и полностью отвечает двум важнейшим аксиомам избирательного процесса — анонимности и тайне голосования. Система дистанционного электронного голосования заслуживает доверия и я убеждена, что у нее большое будущее, — сказала Светлана Разворотнева.

Также разработчики исключили возможность двойного голосования: онлайн и на избирательном участке. Новые технологические решения позволяют отложить решение или переголосовать в случае если это необходимо. При этом засчитан будет последний голос. По мнению Светланы Разворотневой, эти механизмы защитят тех избирателей, которых принуждают голосовать за определенного кандидата.

— По нашим прогнозам, больше половины всех избирателей в Москве проголосуют в сентябре онлайн, — рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

Заместитель председателя совета — председатель исполкома «Ассамблеи народов России» Назиржон Абдуганиев отметил, что разработанная система голосования пригодится не только для выборов, но и для решения общегородских проблем и проведения местных референдумов. Например, схожий метод был использован в Троицке. Там жители определяли, где строить станцию метро.

В свою очередь генеральный директор ООО «ЛАБОРАТОРИЯ АЙТИ АНАЛИЗА» Алексей Демин призвал избирателей не игнорировать выборы, а партиям обеспечить контроль за процедурой голосования.

— Лучше проголосовать онлайн, чем вообще не проголосовать. Избиратели должны понимать, что, исключая возможность дистанционного электронного голосования, они снижают шансы на победу тех кандидатов, которых хотят поддержать. Особенно это актуально для оппозиционных кандидатов, и, если люди хотят перемен, необходимо освоить систему ДЭГ, — сказал он.

Регистрация участников электронного голосования уже открыта и продлится до 23:59 13 сентября. При этом онлайн можно не только проголосовать, но и следить за ходом выборов или проверить свой собственный голос — эти задачи также решит портал mos.ru.