Два человека погибли при падении параплана в Ивановской области

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Мужчина и женщина погибли в результате падения параплана в Юрьевецком районе Ивановской области. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону в субботу, 21 августа.

По предварительным данным, парапланеристы не справились с управлением летательного средства и совершили ошибку пилотирования.

Правоохранители установили личности погибших. Ими оказались 37-летняя женщина и 56-летний мужчина. Оба являлись жителями Иванова, а параплан был их личной собственностью.

Пара приехала в Юрьевец отдохнуть. Известно, что план полета был согласован, сообщает «Интерфакс».

Аналогичный случай произошел в феврале в Подмосковье. Мужчина-парапланерист погиб после жесткого приземления в Сергиево-Посадском городском округе.