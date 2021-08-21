Число жертв при взрыве на северо-западе Москвы увеличилось до двух

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Россия, Москва, Малая Набережная улица, 5с1 Карта всех событий

В результате взрыва на территории столичного района Покровское-Стрешнево погибли два человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщил источник в экстренных службах в субботу, 21 августа.

По данным источника, взрыв произошел на шестом этаже дома 5 на улице Малая набережная.

— Два человека погибли, двое пострадали, из погибших один ребенок, — приводит слова источника РИА Новости.

В пресс-службе прокуратуры Москвы уточнили, что мужчина, пострадавший в результате взрыва, скончался в автомобиле скорой помощи. Погибшему ребенку было 14 лет. Кроме того, травмы получил 12-летний мальчик.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что на территории столичного района Покровское-Стрешнево произошел хлопок учебной гранаты, в результате чего один человек погиб и трое получили травмы.