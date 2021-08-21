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Один человек погиб и трое пострадали при взрыве учебной гранаты на западе Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Один человек погиб и трое пострадали при взрыве учебной гранаты на западе Москвы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Малая Набережная улица, 5с1 Карта всех событий

На территории столичного района Покровское-Стрешнево произошел хлопок учебной гранаты, в результате чего один человек погиб и трое получили травмы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 21 августа.

Инцидент произошел по адресу Малая Набережная улица, дом 5 строение 1.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Похожий случай произошел в Москве в марте этого года. Тогда двое детей получили травмы во время распаковки посылки из интернет-магазина игрушек и детских товаров, в которой была учебная имитационная граната с краской.

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