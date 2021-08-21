Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Зеленский ввел санкции против издания «Страна.ua» и его главреда

Анастасия Колоскова

В мире
Зеленский ввел санкции против издания «Страна.ua» и его главреда
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о введении санкций в отношении сайта «Страна.ua», его главреда Игоря Гужвы и связанных с ним физических и юридических лиц.

— Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер», — приводит текст указа РИА Новости.

Санкции продлятся три года. В дополнение к указу перечисляются лица, попадающие под ограничения. В их числе находится сам Игорь Гужва, Анна Солнцева и Любовь Лукашина. Кроме того, ограничения распространяются на ООО «Ласмак», которое является владельцем медийных ресурсов Гужвы, и некоторые другие организации, связанные с главным редактором«Страна.ua».

В документе говорится, что доступ к сайту strana.ua, его субдоменам и страница в социальных сетях будут заблокированы. Кроме того, санкции предусматривают блокирование активов.

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что СНБО Украины ввел санкции в отношении нескольких россиян и СМИ РФ. В список попали 28 сотрудников разведки и спецслужб РФ, шесть физических лиц, следственный изолятор № 1 по Крыму и 12 юридических лиц, среди которых будут телеканалы полуострова.

Читайте также:
Владимир ЗеленскийСанкцииУкраина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Отголоски малодетности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Очное счастье: мы увидим друг друга

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто стало чуть прохладнее

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Бюро экспертов поможет бизнесу

Руслан Карманов
Руслан Карманов

О чем молчит Дзюба

Николай Касимов
Николай Касимов

Наука патриотов и романтиков

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Все мнения
О проекте