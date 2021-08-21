Зеленский ввел санкции против издания «Страна.ua» и его главреда

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о введении санкций в отношении сайта «Страна.ua», его главреда Игоря Гужвы и связанных с ним физических и юридических лиц.

— Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер», — приводит текст указа РИА Новости.

Санкции продлятся три года. В дополнение к указу перечисляются лица, попадающие под ограничения. В их числе находится сам Игорь Гужва, Анна Солнцева и Любовь Лукашина. Кроме того, ограничения распространяются на ООО «Ласмак», которое является владельцем медийных ресурсов Гужвы, и некоторые другие организации, связанные с главным редактором«Страна.ua».

В документе говорится, что доступ к сайту strana.ua, его субдоменам и страница в социальных сетях будут заблокированы. Кроме того, санкции предусматривают блокирование активов.

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что СНБО Украины ввел санкции в отношении нескольких россиян и СМИ РФ. В список попали 28 сотрудников разведки и спецслужб РФ, шесть физических лиц, следственный изолятор № 1 по Крыму и 12 юридических лиц, среди которых будут телеканалы полуострова.