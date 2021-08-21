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«Спартак» сыграл вничью с «Арсеналом» в матче РПЛ

Василий Плиткин

Спорт
«Спартак» сыграл вничью с «Арсеналом» в матче РПЛ
Фото: Наталия Нечаева

Московский футбольный клуб «Спартак» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в матче пятого тура чемпионата России.

Встреча, состоявшаяся в субботу в Туле, завершилась со счетом 1:1.

У москвичей на 76-й минуте гол забил Эсекель Понсе, в составе тульской команды на 83-й минуте отличился Кирилл Хлусевич.

«Спартак» набрал семь очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. «Арсенал» с четырьмя очками занимает 13-е место.

Ранее, 14 августа, «Спартак» обыграл екатеринбургский «Урал» в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0.

Матч состоялся на стадионе красно-белых «Открытие Арена». Единственный и победный гол забил футболист Роман Зобнин на 27-й минуте игры. Ассистентом выступил Георгий Джикия.

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