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«Спартак» обыграл «Урал» в четвертом туре РПЛ из-за гола Зобнина

Виктория Сикерина

Спорт
«Спартак» обыграл «Урал» в четвертом туре РПЛ из-за гола Зобнина
Фото: Twitter / ФК Спартак-Москва

Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл екатеринбургский «Урал» в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0.

Матч состоялся на стадионе красно-белых «Открытие Арена». Единственный и победный гол забил футболист Роман Зобнин на 27-й минуте игры. Ассистентом выступил Георгий Джикия.

В результате «Спартак» одержал первую домашнюю победу в новом сезоне. В следующий раз команда сыграет с тульским «Арсеналом», сообщает RT.

Отметим, что на этом же матче болельщики «Спартака» вывесили на трибунах баннеры с критикой игроков. В особенности им не понравилась игра Александра Соболева, Александра Ломовицкого, Лукаса Айртона и Николая Рассказова.

Также в среду, 11 августа, футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга опубликовал на своей англоязычной странице в Twitter забавный пост. Он был посвящен проигрышу «Спартака» в матче третьего тура Лиги чемпионов.

Однако красно-белые не оценили шутку и дерзко ответили сине-бело-голубым. Так, «Спартак» указал «Зениту», что команда в группе Лиги сезона-2020/21 набрала всего лишь одно очко.

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