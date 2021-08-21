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«Зенит» сыграли вничью с «Уфой» в пятом туре чемпионата России по футболу

Василий Плиткин

Спорт
«Зенит» сыграли вничью с «Уфой» в пятом туре чемпионата России по футболу
Фото: Twitter / ФК Зенит

Петербургский футбольный клуб «Зенит» в гостях сыграл вничью с «Уфой» в пятом туре чемпионата России.

Состоявшийся в столице Башкирии матч завершился со счетом 1:1. Гол забил нападающий «Зенита» Малком на 10-й минуте. В составе уфимцев отличился Гамид Агаларов (73).

Петербургская команда с 11 очками занимает второе место в турнирной таблице, уступая один балл московскому «Динамо». «Уфа» с пятью очками идет 11-й.

В следующем туре «Зенит» 26 августа примет московский ЦСКА, «Уфа» в этот же день сыграет на своем поле с самарскими «Крыльями Советов».

Ранее в субботу московский футбольный клуб «Спартак» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в матче пятого тура чемпионата России. Встреча, состоявшаяся в субботу в Туле, завершилась со счетом 1:1. У москвичей на 76-й минуте гол забил Эсекель Понсе, в составе тульской команды на 83-й минуте отличился Кирилл Хлусевич.

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