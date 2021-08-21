Почти сто дворовых территорий благоустроят в этом году на северо-западе Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Пятницкое шоссе, 6 Карта всех событий

На северо-западе столицы в этом году благоустроят 94 дворовые территории. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что 19 из них расположены в районе Митино.

В пресс-службе рассказали, как изменилась территория между домами 6, 6к3, 6к6, 6к7 по Пятницкому шоссе. Здесь проложили удобную дорожно-тропиночную сеть, уложили новый асфальт на проездах и тротуарах, установили лавочки и урны.

Кроме того, рядом с домом 6 появились две детские площадки, на одной из которых установили игровую подводную лодку, а также оборудовали площадку для тихого отдыха. Специалисты установили на территории 32 новые опоры освещения и высадили около 30 деревьев, почти 400 кустарников и разбили газоны.

Фотографии благоустроенной территории опубликованы на официальном канале ведомства в Telegram.