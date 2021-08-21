Путин обсудил с нижегородским губернатором проект ВСМ

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Нижний Новгород обсудил с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным проект высокоскоростной железнодорожной магистрали в регионе.

Никитин во время встречи с главой государства отметил, что не может не обозначить «такой глобальный вопрос», и выразил надежду, что «он когда-нибудь будет решен». По словам губернатора, при запуске проекта из Нижнего Новгорода в Москву можно будет доехать менее чем за два часа из центра в центр, благодаря чему «можно будет прямо на работу ездить».

Владимир Путин отметил, что проект высокоскоростной железнодорожной магистрали «точно можно сохранить» с учетом принятых решений по финансированию. Вместе с тем российский лидер не исключил, что данный проект могут «убить самолеты».

Глеб Никитин также рассказал, что власти Нижегородской области плотно сотрудничают с правительством России по строительству трассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург. Он напомнил, что участок магистрали в регионе будет самым длинным, сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Нижний Новгород также посетил гала-шоу «Начало нового», посвященное 800-летия города. Глава государства поздравил горожан с праздником и отметил роль Нижнего Новгорода в истории и современной жизни России.