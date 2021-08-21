Владимир Путин поздравил нижегородцев с 800-летием города

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Нижний Новгород посетил гала-шоу «Начало нового», посвященное 800-летию города. Глава государства поздравил горожан с праздником и отметил роль Нижнего Новгорода в истории и современной жизни России.

По словам президента, Нижний Новгород «хранит ключ к пониманию широты души, веры и непреклонной воли нашего народа, его стремления к созиданию и сотрудничеству. Здесь буквально сконцентрированы культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России».

Современный Нижний Новгород является одним из ключевых промышленных и технологических центров России, в котором сосредоточены и традиционные, и самые передовые отрасли, формируется международный IT-кластер и научно-образовательный центр мирового уровня, подчеркнул Владимир Путин.

Отметил российский лидер также качества нижегородцев. По словам Путина, в городе «всегда жили люди колоссальной внутренней силы», которые «стояли на защите Отечества, чувствовали свою сопричастность единому историческому пути народа России, нашей общей великой и славной судьбе».

Глава государства порекомендовал всем, кто откладывал поездку в Нижний Новгород, обязательно его посетить, поскольку город «просто завораживает, очаровывает своей красотой», сообщается на официальном сайте Кремля.

В честь 800-летия Нижнего Новгорода на базе сервиса Ruspass запускается совместный онлайн-проект для туристов из Москвы и города-юбиляра. Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина отметила, что проект поможет спланировать жителям двух городов свою поездку и сделать ее незабываемой.