Движение на Моховой улице ограничат с 31 августа по 9 сентября

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Россия, Москва, Моховая улица Карта всех событий

Движение автотранспорта будет временно ограничено на Моховой улице в связи с проведением Московского финансового форума в Центральном выставочном зале «Манеж». Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как уточнили в ведомстве, движение ограничат на участке Моховой улицы в районе дома 1 по Манежной площади. Особенности: одна полоса.

Ограничение будет действовать в период с 23:00 31 августа до 6:00 1 сентября; с 23:00 1 сентября до 6:00 2 сентября: с 23:00 8 сентября до 6:00 9 сентября, сообщается на официальном сайте «Московский транспорт».

Фото: ЦОДД

С 25 августа по 6 сентября будут перекрыты участки дорог в районе улицы Ильинки в Москве из-за проведения международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Движение полностью перекроют на улице Ильинке от Новой площади до Красной площади. Также будет перекрыт участок от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 на Красной площади. Ограничения будут действовать с 22:00 25 августа до 08:00 6 сентября.