Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Движение на Моховой улице ограничат с 31 августа по 9 сентября

Татьяна Плотникова

Город
Движение на Моховой улице ограничат с 31 августа по 9 сентября
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва
Россия, Москва, Моховая улица Карта всех событий

Движение автотранспорта будет временно ограничено на Моховой улице в связи с проведением Московского финансового форума в Центральном выставочном зале «Манеж». Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как уточнили в ведомстве, движение ограничат на участке Моховой улицы в районе дома 1 по Манежной площади. Особенности: одна полоса.

Ограничение будет действовать в период с 23:00 31 августа до 6:00 1 сентября; с 23:00 1 сентября до 6:00 2 сентября: с 23:00 8 сентября до 6:00 9 сентября, сообщается на официальном сайте «Московский транспорт».

Движение на Моховой улице ограничат с 31 августа по 9 сентябряФото: ЦОДД

С 25 августа по 6 сентября будут перекрыты участки дорог в районе улицы Ильинки в Москве из-за проведения международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Движение полностью перекроют на улице Ильинке от Новой площади до Красной площади. Также будет перекрыт участок от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 на Красной площади. Ограничения будут действовать с 22:00 25 августа до 08:00 6 сентября.

Читайте также:
Москваограничение движения в Москве
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Отголоски малодетности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Очное счастье: мы увидим друг друга

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто стало чуть прохладнее

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Бюро экспертов поможет бизнесу

Руслан Карманов
Руслан Карманов

О чем молчит Дзюба

Николай Касимов
Николай Касимов

Наука патриотов и романтиков

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Все мнения
О проекте