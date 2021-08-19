Движение в центре Москвы частично перекроют из-за фестиваля «Спасская башня»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Ильинка Карта всех событий

С 25 августа по 6 сентября будут перекрыты участки дорог в районе улицы Ильинка в Москве из-за проведения международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Об этом в четверг, 19 августа, рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Движение полностью перекроют на улице Ильинке от Новой площади до Красной площади. Также будет перекрыт участок от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 на Красной площади.

Ограничения будут действовать с 22:00 25 августа по 8:00 6 сентября, говорится в сообщении ведомства.

Фестиваль «Спасская башня» состоится на Красной площадки 4 и 5 сентября. Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн станет главной звездой и специальным гостем на данном фестивале.

С 16 августа по 5 сентября также ограничат движение транспорта из-за инженерных работ на улице Изюмской в районе Южное Бутово. А со 2 по 31 августа временно ограничено движение на участке Головинского шоссе для проведения инженерных работ.

В некоторых других районах столицы также ограничат движение из-за строительства БКЛ и дорожных работ. Ограничения будут временными и коснутся районов Сокольники, Строгино, Красносельский, Лефортово и Раменки.