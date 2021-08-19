Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Движение в центре Москвы частично перекроют из-за фестиваля «Спасская башня»

Анастасия Волоснова

Город
Движение в центре Москвы частично перекроют из-за фестиваля «Спасская башня»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, улица Ильинка Карта всех событий

С 25 августа по 6 сентября будут перекрыты участки дорог в районе улицы Ильинка в Москве из-за проведения международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Об этом в четверг, 19 августа, рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Движение полностью перекроют на улице Ильинке от Новой площади до Красной площади. Также будет перекрыт участок от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 на Красной площади.

Ограничения будут действовать с 22:00 25 августа по 8:00 6 сентября, говорится в сообщении ведомства.

Фестиваль «Спасская башня» состоится на Красной площадки 4 и 5 сентября. Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн станет главной звездой и специальным гостем на данном фестивале.

С 16 августа по 5 сентября также ограничат движение транспорта из-за инженерных работ на улице Изюмской в районе Южное Бутово. А со 2 по 31 августа временно ограничено движение на участке Головинского шоссе для проведения инженерных работ.

В некоторых других районах столицы также ограничат движение из-за строительства БКЛ и дорожных работ. Ограничения будут временными и коснутся районов Сокольники, Строгино, Красносельский, Лефортово и Раменки.

Читайте также:
Спасская башнямузыкаТранспорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Помогай, когда тебя об этом попросят

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Россию с любовью

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Город для жизни на пенсии

Юрий Акимов
Юрий Акимов

Звоните — не подведем

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Совершенствуем методы лечения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Недооцененные сами собой

Все мнения
О проекте