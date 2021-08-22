Единый день открытых дверей пройдет в библиотеках и культурных центрах Москвы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Столичные библиотеки и культурные центры проведут Единый день открытых дверей в субботу, 28 августа.

Участие в дне открытых дверей примут 146 библиотек и 84 культурных центров Москвы. В ходе этой акции можно будет познакомиться с программами столичных учреждений культуры, принять участие в мастер-классах, пообщаться с преподавателями и записаться в понравившиеся студии и кружки.

Все мероприятия проведут бесплатно, для участия в некоторых из них потребуется предварительная запись.

При посещении библиотек и культурных центров необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать маски. Кроме того, каждому гостю перед входом в учреждение измерят температуру бесконтактным термометром, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Между тем подборки помещений, наиболее подходящих для определенного рода мероприятий, появились в сервисе аренды городских пространств «Вместе с культурой». Теперь стало проще искать места для выставок, лекций, круглых столов, репетиций, съемок или театральных представлений.

Для пользователей доступны шесть тематических разделов с наиболее популярными локациями. Кроме того, помещения можно дополнительно отфильтровать еще по 38 типам мероприятий.