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Помещение в доме начала XX века в центре Москвы выставлено на торги

Татьяна Плотникова

Город
Помещение в доме начала XX века в центре Москвы выставлено на торги
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Машкова улица, 17 Карта всех событий

Помещение в здании постройки начала ХХ века в Центральном административном округе Москвы предлагается приобрести по результатам имущественных торгов. Об этом рассказали в пресс-службе Центра управления городским имуществом.

Лот площадью 88,6 квадратного метра находится по адресу улица Машкова, дом 17. Начальная цена — 6,8 миллиона рублей.

Как отметил заместитель генерального директора Центра управления городским имуществом Артем Сурженко, в помещении можно открыть студию йоги или творческие курсы. Вблизи здания находится метро «Красные ворота», Садовое кольцо. Объект расположен в пешей доступности до Чистых прудов, что гарантирует высокий пешеходный трафик.

Заявки на участие принимаются до 10 сентября. Торги состоятся 21 сентября, сообщается на официальном сайте Центра управления городским имуществом.

С начала года у столицы купили и арендовали 4534 объекта городской недвижимости, что составляет свыше 85 процентов от общего числа реализованных в 2020 году объектов. Об этом в четверг, 19 августа, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он напомнил, что в настоящее время торги по реализации городского имущества проходят в электронном виде. Помещения и здания арендуют и покупают для бизнеса, торговли и квартир.

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