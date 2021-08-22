Психолог предложил способ защитить банковскую карту от мошенников

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Чтобы защититься от телефонных мошенников, следует помнить об определенных правилах безопасности, рассказал врач-психиатр и психолог Александр Федорович.

Эксперт напомнил, что умелые мошенники с помощью искусно выстроенного разговора вынуждают потенциальную жертву на время забыть о правилах безопасности и раскрыть им по телефону номера своих банковских карт, CVV-коды и прочие данные.

Федорович заявил, что предложил бы при выпуске карт писать на них большими буквами «Не называйте никому номер карты, и особенно вот этот код». По мнению эксперта, если человек возьмет карточку и увидит подобную надпись, он задумается.

В отсутствие такой надписи можно сделать ее самостоятельно, например, наклеив стикер с соответствующей надписью. Такой прием поможет людям, особенно пожилым, вовремя вспомнить об осторожности.

Специалист также высказал мнение, что следовало бы запретить сотрудникам банков звонить возрастным клиентам. Тогда люди будут знать: из финансовых учреждений им звонить не могут, а если звонящий говорит, что он из банка, то это жулик, заявил Федорович в интервью радио Sputnik.

Минцифры предложило способ защиты сим-карт от мошенников, который даст пользователю доступ к порталу «Госуслуги» для получения СМС после активации сим-карты. После подтверждения сведений о себе и проверке их оператором пользователь получит доступ к услугам телефонной связи и доступ в интернет. Тысячи россиян становятся жертвами мошенников, которые используют чужие сим-карты, зарегистрированные на чужие паспортные данные, уточнили в Минцифры.