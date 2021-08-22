Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Психолог предложил способ защитить банковскую карту от мошенников

Татьяна Плотникова

Общество
Психолог предложил способ защитить банковскую карту от мошенников
Фото: Pexels

Чтобы защититься от телефонных мошенников, следует помнить об определенных правилах безопасности, рассказал врач-психиатр и психолог Александр Федорович.

Эксперт напомнил, что умелые мошенники с помощью искусно выстроенного разговора вынуждают потенциальную жертву на время забыть о правилах безопасности и раскрыть им по телефону номера своих банковских карт, CVV-коды и прочие данные.

Федорович заявил, что предложил бы при выпуске карт писать на них большими буквами «Не называйте никому номер карты, и особенно вот этот код». По мнению эксперта, если человек возьмет карточку и увидит подобную надпись, он задумается.

В отсутствие такой надписи можно сделать ее самостоятельно, например, наклеив стикер с соответствующей надписью. Такой прием поможет людям, особенно пожилым, вовремя вспомнить об осторожности.

Специалист также высказал мнение, что следовало бы запретить сотрудникам банков звонить возрастным клиентам. Тогда люди будут знать: из финансовых учреждений им звонить не могут, а если звонящий говорит, что он из банка, то это жулик, заявил Федорович в интервью радио Sputnik.

Минцифры предложило способ защиты сим-карт от мошенников, который даст пользователю доступ к порталу «Госуслуги» для получения СМС после активации сим-карты. После подтверждения сведений о себе и проверке их оператором пользователь получит доступ к услугам телефонной связи и доступ в интернет. Тысячи россиян становятся жертвами мошенников, которые используют чужие сим-карты, зарегистрированные на чужие паспортные данные, уточнили в Минцифры.

Читайте также:
советы экспертовобманбанковская карта
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Отголоски малодетности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Очное счастье: мы увидим друг друга

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто стало чуть прохладнее

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Бюро экспертов поможет бизнесу

Руслан Карманов
Руслан Карманов

О чем молчит Дзюба

Николай Касимов
Николай Касимов

Наука патриотов и романтиков

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Все мнения
О проекте